شكرا لبحثكم عن خبر رئيس يمني سابق يكشف عن الطلب الوحيد الذي طلبه من "هادي" ولم ينفذه الأخير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد عن الطلب الوحيد الذي طلبه من الرئيس عبد ربه منصور هادي ولم ينفذه الأخير حتى اللحظة.

وقال الرئيس الأسبق في حوار مع جريدة الزمان الدولية إنه طالب مراراً بعودة الرئيس هادي إلى اليمن باعتباره رئيساً للبلاد كون الوطن يتسع له وللجميع.

وأضاف بأن الرئيس هادي فقد تأثيره وسيطرته وسلطته في اليمن منذ مغادرته صنعاء وعدن وبقاءه خارج الوطن منذ 2015م وحتى اليوم هو وغيره من القيادات في السلطة والمعارضة.

وأكد الرئيس الجنوبي الأسبق أن اليمن في هذه المرحلة بحاجة إلى رئيس واحد وجيش واحد وأن الدولة الاتحادية هي أفضل الخيارات للمشاركة انطلاقاً من دولة اتحادية من إقليمين (شمال وجنوب).