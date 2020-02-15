شكرا لبحثكم عن خبر بومبيو ينشر صورة الصواريخ الإيرانية التي كانت في طريقها للحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، إن البحرية الأميركية ضبطت 358 صاروخا إيراني الصنع وأسلحة أخرى في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.

وأضاف بومبيو في تغريدة عبر تويتر أن "هذا يعد مثالا آخر على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعد أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم وعلى تحديها لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة".

ونشر بومبيو صورة للصواريخ عبر حسابه في تويتر.

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إعلان بومبيو أتى بعد يوم فقط من ضبط سفينة "يو إس إس نورماندي" الحربية الأميركية كمية من الأسلحة مخبأة في مركب شراعي أثناء إجرائها عمليات الأمن البحري في بحر العرب.

وتشمل الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها 150 صاروخا مضادا للدبابات من نوع "دهلافيا" (ATGM) إيرانية الصنع، وأسلحة أخرى، تشمل ثلاثة صواريخ أرض جو إيرانية.