شكرا لبحثكم عن خبر الكويت تبرئ مواطنًا يمنيًا بدعوى تمويل داعش والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - برأت محكمة الجنايات في دولة الكويت مواطناً يمنياً متهماً بدعم وتمويل تنظيم داعش الإرهابي في اليمن. وأصدرت محكمة الجنايات حكما بإدانة شخصين من غير محددي الجنسية وببراءة مواطن ويمني، بقضية دعم وتمويل تنظيم داعش الإرهابي في اليمن. وقضت المحكمة ببراءة المتهم اليمني والمواطن الثالث والحبس 5 سنوات مع وقف النفاذ بكفالة 1000 دينار للأول وبالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ للثاني مع تغريمهما 9000 دينار. وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما دلت التحريات على أن الأول والثاني جمعا مبلغ 9000 دينار وأدوية وغيرها من المستلزمات لصالح التنظيم بتبرع من الثالث فيما يقوم الرابع بنقلها عبر مركبته من الكويت إلى اليمن.

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