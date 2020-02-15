شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي بالمجلس الانتقالي لــ "الخليج 365": اتفاق الرياض يمثل ظهور للحق الجنوبي (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

الشحات غريب

◄المجلس الانتقالي حامل القضية الجنوبية ◄ المجلس الإنتقالي مسؤول أمام شعبه عن تحقيق تطلعاته ◄قضية الجنوب قضية شعب حر ◄ اتفاق الرياض يمثل ظهور للحق الجنوبي



قال عضو الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي "علي محمد ثابت"، منذ عودة الحكومة الشرعية اليمنية لعدن، ومرتبات القوات المسلحة والأمن متوقفة، وحاليا بصعوبة تصرف بعض الأشهر ولاتزال الأوضاع تراوح مكانها.

وأضاف في حواره لـ "الخليج 365"،أن المجلس الانتقالي حامل القضية الجنوبية، ومسؤول أمام شعبه عن تحقيق تطلعاته التي تحقق نتائج عملية للجنوب وتولي إدارته والسيطرة على موارده وصولا إلى السيادة الجنوبية على الجنوب.

◄ماذا عن الأوضاع بعد عودة الحكومة الشرعية للعاصمة المؤقتة عدن؟

منذ عودة الحكومه ومرتبات القوات المسلحة والأمن متوقفه، وحاليا بصعوبة تصرف بعض الأشهر ولاتزال الأوضاع تراوح مكانها.

ماذا عن خطوات الانتقالي في حالة عدم رضوخ الشرعية لتنفيذ بنود الاتفاق؟

الانتقالي حامل القضية الجنوبية ومسؤول أمام شعبه عن تحقيق تطلعاته التي تحقق نتائج عملية للجنوب وتولي ادارته والسيطرة علئ موارده وصولاً إلى السيادة الجنوبية على الجنوب.

◄ ماذا عن دور المرأة في المجلس الانتقالي ؟

لقد بينت الوثائق الأساسية للمجلس الإنتقالي التزاماً بنيل المرأه دورها في الحياة العامة بالتعلم والعمل والمشاركة كأخ للرجل في الحياة السياسية ونيلها كل حقوقها وانعتاقها من القيود الضلامية التي فرضتها سلطات صنعاء وتيار الاخوان الذي جر علي المرأة ويلات متخلفه.

ماهي رسالتك للحكومة الشرعية اليمنية؟

نحن كجنوبيون لم ننتخب هذه السلطة ولانراها إلا سلطة إحتلال للجنوب وقد أثبتت هذه السلطة أن مهمتها الوحيدة بقاء الجنوب غنيمة لصنعاء، ونقول أن شعبنا الجنوبي يمثل دولة معترف العالم بها وأن شعبنا اليوم لايقبل الا باستعادة تلك الدولة وسنكون أشقاء كما كنا.

كيف دمر حزب الاصلاح الجنوب.. وكيف خان التحالف ؟

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لقد قام حزب الإصلاح أساسا كما اعترف زعيمه عبدالله الأحمر قائلاً: أننا وجدنا المؤتمر ملتزم للجنوب، باتفاقات الوحدة ورأينا أن نبني حرب اسلامي من الاخوان المسلمين لكي يحارب الاشتراكي وسياسته وتدميره وهو فعلا ما جعل الاخونج يكفروا الجنوب، ويبيحوا دماء أبناء الجنوب و اعتبار الجنوب دار كفر شيوعية، واستخدمهم عفاش ليسوقوا له الحرب علي الجنوب وهو جزء من الدولة الموحدة وتمت تصفيت الشريك بالحرب لاجل، وضع يدهم علئ القطاع العام، ومؤسساته ونهبها وتدمير تعاونيات الجنوب ونظامة، الاقتصادي ورمي مئات آلاف، العاملين إلى الرصيف وايضا تدمير جيش الجنوب ونهب أسلحته ورمي الاف العسكريين، إلى الشارع وطرد الكوادر المدنية من أعمالها والاستيلاء علي الاراضي تم الابتلاع التام، للحقول النفط والغاز التي صارت، ممتلكات يتقاسمها نافدي صنعاء، وعمل الاخونج علي نسف ثقافة الجنوب ومصادرت الحريات وظلم المراه وتجهيل المجتمع، وفرض اعراف واسلاف قبلية، متخلفه وثقافة الثار بين القبائل، والعوده الي الماضي البعيد بالجنوب حتي ائمة المساجد يأتون من صنعاء وذمار واب.

◄ماهو حل الأزمة اليمنية؟

حل الأزمة اليمنية يحتاج إلى الاعتراف بواقع شعب الشمال وشعب الجنوب كشعبين جارين شقيقين ولا يحق لشعب الشمال وقواه أن تستعمر الجنوب ولا العكس، وحل الدولتين سينهي أكثر من 80%من مشاكل اليمن.

◄ماذا تريد إيران من اليمن ولماذا.. اليمن خاصة؟

إيران تبحث عن أي طرف طائفي قريب لنهجها الاثناعشري ، وكان الحوثي قد تاهل للاثناعشرية، واقترب من ايران ووظفة نظام الملالي كعميل وأداة نفوذ له.

◄ماذا عن فتوي علماء اليمن بشأن الجنوب؟

علماء اليمن معروفون أنهم اداة بيد السلطة الزيدية وإن كان منهم سنه ويفتون بما يخدم مصالح من ينفق عليهم وهذا ماجعل العلماء يبررون الاحتلال بكلمة لا وجود لها الوحده وقد بالغوا في الافتاء وكفرو شعبنا الذي أبناءه من حضرموت نشروا الاسلام في شعوب تعدادها أضعاف المسلمين العرب.

◄ماذا عن مستقبل قضية الجنوب.. وقراءتك للمشهد؟

قضية الجنوب قضية شعب حر قدم آلاف الشهداء علم شعوب المنطقة سبل النضال السلمي، ويمتلك وعياً سياسياً محنكا، ومن الصعب دفن قضيته التي لايمكن تتخلص المنطقة من الحروب والصراع إلا بعوة دولة الجنوب ونوضح أن الاخونج يعملوا علي استغلال صراعات الماضي التي كانت في الجنوب لاستقطاب حليف جنوبي لكن كل جنوبي يعلم أن لامستقبل للأبناء والأحفاد إلا بالدولة الجنوبية، وستقوم دولة القانون المدنية، الديمقراطية في الجنوب حتماً.

◄ ماذا عن إعلان الحكومة الشرعية وفاة اتفاق استوكهولم؟ هذا الإتفاق من الأساس ولد ميت، لأنه نقاش بين طرف متمرد هو الحوثي وطرف الشرعية التي لا تملك تأييداً في الشمال ولا في الجنوب والأدهي أن كلا الطرفين تجاهلا إشراك الجنوب وهي خيانة للشعب الجنوبي وقضيته وكلما بني علي باطل بنتهي إلى الفشل.

◄ماهو مصير اتفاق الرياض؟

اتفاق الرياض يمثل ظهور للحق الجنوبي ويلزم الجنوب ممثلا بالانتقالي أن يعمل مع التحالف، وفي ذات الوقت يرى إصلاح للسلطة الفاسدة وانفاق موارد الجنوب علي شعبنا وأولوياته، وليس لحزب الإخونج وشرعية غارقه في الفساد ويعتبر موقف جيدا من المملكه والتحالف من قضية الجنوب وايده مجلس الأمن والدول العظمي وصار يمثل اعترافا بالانتقالي ممثلا لشعبنا الجنوبي.