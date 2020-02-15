مقتل مغترب يمني على يد عصابة بولاية نيويورك الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

قتل مغترب يمني في الولايات المتحدة الأمريكية مصرعه على أيدي عصابة مسلحة بعد أن هجمت على متجره في منطقة البرنكس مدينة نيويورك .



وأكدت مصادر إعلامية اليوم السبت أن المغترب اليمني الشاب "يحيى المنتصر" قتل بعد إصابته بعيارين ناريين في الرقبة.

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وأضافت "أن المنتصر البالغ من العمر 34 سنة نقل إلى مستشفى لينكولن لكنه توفي في الطريق متأثر بإصابته وتعذر إنقاذه.

وذكرت المصادر فرار القاتل الرئيسي والذي كان يغطي وجهة بسترة سوداء.. مشيرة إلى أن الشرطة تعمل على تتبع القاتل وما زال التحقيق جاريا لتوضيح أسباب القتل ومعرفة الجاني.

يشار إلى أن حالات الاعتداء على اليمنيين وغيرهم تحدث بكثرة في الولايات المتحدة الأمريكية.