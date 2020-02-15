مليشيا الحوثي تقطع الاتصالات عن محافظة الجوف للأسبوع الرابع على التوالي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020 الخليج 365 ـ الجوف واصلت مليشيا الحوثيين التي تتحكم بالاتصالات من صنعاء قطع الاتصالات عن محافظة الجوف (شمال شرق اليمن) للأسبوع الرابع على التوالي.

Advertisements وتشير المعلومات إلى أن المليشيا عزلت المحافظة عن العالم في ظل هجمة شرسة تشنها المليشيات على المحافظة وتصاعد وتيرة المواجهات في أكثر من جبهة هناك. وبحسب المعلومات المتوفرة فإن مواجهات عنيفة تدور في منطقة العقبة شمال شرق الجوف وفي جبال المقاطع المحاذية لجبال يام جنوب مديرية الغيل غربي الجوف. هذا وتواصل مليشيا الحوثي شن هجومها العنيف على محافظة الجوف من أكثر من محور.

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