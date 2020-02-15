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عدن - ياسمين التهامي - هل تستطيع معرفة أيهما الأم؟ الفارق بينهما 23 عاما
أثارت معلمة أميركية حسناء إعجاب واهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم قدرتهم على التمييز بينها وبين ابنتها الجميلة، رغم أن فارق السن بينهما 23 عاما.
فجولين دياز البالغة من العمر، 43 عاما، تتمتع بجسم رشيق للغاية ورونق في تقاسيم الوجه مما يجعل من الصعب التصديق أنها والدة فتاة جميلة يبلغ عمرها 19 عاما.
وتقول جولين، القاطنة في ولاية كاليفورنيا، إنها على علاقة وثيقة مع ابنتها ميلاني باركس، وتشاطرها الكثير من الأنشطة الرياضية والترفيهية قبل أن ينشروا بعضها على حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي.
جديد اب برس :
وذكرت جولين أن السر في الحفاظ على شبابها وجمالها هو اتباعها نمط حياة صحي، من خلال حمية متوازية، وتفادي شرب الكحول إلا نادرا، بالإضافة إلى المواظبة على الرياضة.
وننقلت "سكاي نيوز" عن صحيفة "ذا صن" عن جولين قولها إنها تحافظ على بشرتها بشكل كبير من خلال الحرص على استخدام مراهم الوقاية من الشمس وتغذيتها بالكريمات التي تحتوي على فيتامنات وعناصر طبيعية مفيدة.
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