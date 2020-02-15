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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الجبواني يفاجى الجميع ويكشف عن الجهة التي أعطت الضوء الأخضر للحوثيين لاقتحام الجوف ومأرب
قال وزير النقل صالح الجبواني، إن تصريحات نائب رئيس هيئة الأركان الإماراتي عيسى المزروعي، بأن الإمارات تحارب الإخوان في اليمن، تُرجم في حملة الحوثي على مارب والجوف.
وأوضح الجبواني في تغريدة له على "تويتر"، أن مؤامرة تتبدى ملامحها في هجوم جماعة الحوثي على محافظتي مارب والجوف، بالتزامن مع تصريحات المزروعي، المعادية لحزب الإصلاح في اليمن.
جديد اب برس :
وأكد وزير النقل أن المستهدف هو اليمن، مشيراً إلى أن الإمارات تسعى لتقاسم الوطن مع جماعة الحوثي.
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