شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد بالصور...قناة الجزيرة تفاجى الجميع وتنشر قبل قليل هذا الخبر العاجل باسقاط الحوثيين لطائرة حربية تابعة لقوات التحالف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : شاهد بالصور...قناة الجزيرة تفاجى الجميع وتنشر قبل قليل هذا الخبر العاجل باسقاط الحوثيين لطائرة حربية تابعة لقوات التحالف

بثت قناة الجزيرة قبل لحظات (12:15 ص)، أخبار عاجلة على شاشتها، كشفت عن إسقاط طائرة للتحالف العربي في اليمن.

ونقلت الجزيرة وفقا لغرفة أخبار (أحداث نت)، عن ناطق الحوثي العسكري يحيى سريع، أكد فيها إسقاط طائرة من نوع تورنيدو بمحافظة الجوف وذلك بصارخ أرض جو متطور بتقنية حديثة.

جديد اب برس :

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وجاء هذا التطور عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية، أمس الخميس، أنها ضبطت شحنة أسلحة إيرانية في بحر العرب، مُرجحة أنها كانت "مُوجهة إلى الحوثيين في اليمن". وقالت القيادة المركزية، في بيان، أنه في 9 فبراير/شباط الجاري أوقفت البحرية الأمريكية على متن السفينة يو إس إس نورماندي (CG 60)، مركبًا شراعيًا واكتشفت فيه مخبأ كبيرًا للأسلحة، وذلك أثناء قيامها بعمليات الأمن البحري في منطقة عملياتها. وبثت القيادة المركزية مقطع فيديو للحظة مهاجمة المركب، إضافة إلى صور للصواريخ، التي قالت إنها استولت عليها. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن العديد من أنظمة هذه الأسلحة مُتطابقة مع أخرى مُتقدمة استولت عليها مدمرة الصواريخ الأمريكية USS Forrest Sherman)) في بحر العرب في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ورحبت الحكومة اليمنية، الجمعة، بإعلان القيادة المركزية الأمريكية، ضبط البحرية الأمريكية سفينة أسلحة إيرانية في طريقها إلى المليشيا الحوثية.

وبحسب الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء في "تويتر"، فإن الحكومة اليمنية رحبت بضبط السفينة والتي تحمل على متنها 150 صاروخا إيرانيا مضاد للدبابات و 3 صواريخ (بر-جو) إيرانية في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة للحوثيين.

من جهته أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اعتراض البحرية الأميركية 358 صاروخاً إيراني الصنع، وأسلحة أخرى في طريقها إلى الحوثيين في ‎اليمن.

وأكد بومبيو، بأن هذا مثال آخر على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعد أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم وعلى تحديها لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.