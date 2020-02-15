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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: شاهد بالصور...قوات سعودية تقتحم مصافي عدن وتوقعات بانفجار الوضع عسكريا

قوات سعوديه تقتحم مصافي عدن وتدخل سفينة نفطية مخالفة بالقوة ... والجبواني يوجه بالتحفظ عليها اقتحمت قوة تابعة للتحالف العربي في عدن بقيادة ضباط سعودين شركة مصافي عدن وأجبرت العاملين في المصافي وفي مؤسسة موانئ خليج عدن على ادخال سفينة فريت مارج التابعة لشركة فامبا للخدمات النفطية المخالفة لكل الأنظمة والقرارات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية وآلية منح التصاريح للسفن في الموانئ اليمنية. جديد اب برس : Advertisements

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