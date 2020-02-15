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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالصور...صنعاء تحتفل بالأحمر وعدن تحتفل ..."تفاصيل"

تسبب الاحتفال بعيد الحب "الفالنتين" في العاصمة صنعاء الجمعة بالزج بعدد من الشبان في سجون مليشيا الحوثي في سلوك طارد لـ " الحب" ومعززا للكراهية في وقت توشحت فيه العاصمة المؤقتة عدن باللون الاحمر.

جديد اب برس :

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وقالت مصادر محلية في صنعاء أن مسلحي المليشيا اعتقلوا عدداً من الشباب الذين يرتدون "قمصاناً حمراء" ويحملون "هدايا" و"ورود حمراء"، في شارع حدة وأحياء الأصبحي والجامعة بتهمة الاحتفال بعيد الحب الذي يصادف ال 14 فبراير من كل عام، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

و تأتي الاعتقالات بعد حملة تحريضية من خطباء المساجد الموالين للمليشيا والذين اتهموا المحتفلين بعيد الحب بالعمل في إطار الحرب الناعمة التي تشنها دول التحالف العربي وتهدف لإفساد أبناء المجتمع اليمني، حد وصفهم.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورة لعناصر حوثية في أحد شوارع العاصمة صنعاء احتجزوا سائق سيارة أجرة يحمل بالونات حمراء بتهمة الاحتفال بعيد الحب.

أما في العاصمة المؤقتة عدن فبرزت مظاهر الاحتفال بعيد الحب في أنحاء المدينة، واكتسحت الألوان الخاصة بـ"الفالنتاين" واجهات المحال التجارية خاصة تلك المتخصصة في بيع الملابس والهدايا والزهور، إضافة إلى "الدببة الحمراء"، كما لوحظ عدد من الشباب والشابات في الأسواق والشوارع العامة والمتنزهات يرتدون الأحمر.

ويبقى الحُب لليمن الارض والانسان، هو أسمى شيء في الحياة حتى وإن اختلفنا حول يومه أو عيده، لأن الحُب هو بلسم جراحنا ودواء آلامنا، وهو أرقى وأنقى مفردة في الوجود، بل واكسجين الشعوب المضاد للكراهية.