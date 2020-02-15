شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بكل جراءة.. مذيعة MBC “لجين عمران“ تعترف: مارست رغبتي لسنوات مع هذا الشخص.. مش عيب ولا حرام كوني أنثى (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - في حديث جرىء علقت الإعلامية السعودية لجين عمران على طلاقها من زوجها السابق. حيث أكدت لجين عمران أنها فخورة جدًا كونها مطلقة لان الطلاق ليس بعيب.

وقالت لجين خلال حديث تلفزيوني نشرته (ليالينا): "الطلاق كان برغبة مني شخصية.. فالطلاق ليس عيب او حرام ويحلله الشرع والدين.. فلذلك موضوع إني أشوف نفسي مش مرتاحة أو مبسوطة ومهانة كرامتي .. إيش المانع إني أطلب الطلاق.. أطلب الطلاق بإرادتي وأقدر أكافح وأشتغل وأصرف على نفسي وأتخذ قراراتي".

كما أوضحت لجين أنها تزوجت بعمر ال 16 عام وأنجبت طفلتها الأولى وهي تبلغ من العمر 17 عامًا.

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