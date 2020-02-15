شكرا لبحثكم عن خبر شقيق عبدالملك الحوثي يعترف بفساد جماعته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

إعترف يحيى بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، بفساد جماعته ونهبها للمساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمات الإنسانية الدولية لليمن.

واتهم يحيى الحوثي والذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة جماعة الحوثي بصنعاء، عبدالمحسن الطاووس، أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للحوثيين، وأحمد حامد المعين من قبل الحوثيين مديرًا لمكتب رئاسة الجمهورية، بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية.

وأشار في بيان له نشر أمس أن اتهام جماعته للمنظمات الدولية وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي بتوزيع مساعدات غذائية فاسدة، غير صحيح، واصفًا المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية "بغير القانوني".

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وأضاف الحوثي "أن المجلس لا يزال يواصل عبر قناة المسيرة ادعاءاته الكاذبة بتوزيع الغذاء العالمي للمساعدات الفاسدة"، مشيرًا إلى أن قناة المسيرة والتي تعتبر الناطقة باسم جماعة الحوثي لا تتحرى صحة المعلومات، حسب تعبيره.

وأوضح الحوثي أن برنامج الغذاء أبلغه بتعرض أحد مخازنه في مديرية عبس بمحافظة حجة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لسرقة 2550 كيسًا من العدس، فيما رفض الطاووس فتح تحقيق بالحادثة، مؤكدًا أنه بذل جهودا في حل القضية بعد تهديد برنامج الغذاء بتعليق عمله في حجة، لكنه فشل حسب قوله؛ بسبب "صلف وتعنت المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية".

ولفت يحيي الحوثي إلى أن المجلس هدد في رسالة إلى مكتب برنامج الغذاء العالمي بصنعاء سيوقف جميع تحركات البرنامج في اليمن كاملًا، إذا تم تعليق عمله في المناطق التي دارت فيها معارك شرق مدينة صنعاء، نافيًا أن يكون برنامج الغذاء العالمي قد هدد بوقف مساعداته في مناطق سيطرة الحوثيين، الأخيرة في مديرية نهم .

يشار إلى أن جماعة الحوثي وحسب تصريحات سابقة لمنظمات دولية تقوم بالتدخل في عمل المنظمات الإنسانية والتضييق عليها .

وكانت بعض المنظمات الدولية الإنسانية قد علقت أعمالها في بعض المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة بسبب تعرض العاملين فيها للمضايقة.

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