شكرا لبحثكم عن خبر التحقيقات مع “خاطفة طفلي الشرقية بالسعودية” تتوسع لتشمل طفلاً يمنيا اختفى في الدمام قبل عشرين عاما والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت قناة “الإخبارية” السعودسة أنَّ السيدة التي قُبض عليها في المنطقة الشرقية لصلتها بطفلين مخطوفين منذ أكثر من 20 عاماً تخضع للتحقيق كذلك بشأن مختطف ثالث.

وأوضحت أن المختطف الثالث هو طفل من الجنسية اليمنية يدعى “نسيم حبتور” اختفى من كورنيش الدمام عام 1996م وعمره عامٌ ونصف، حيث إنّ المحققين يأملون في اكتشاف ما إنْ كانت تؤويه لديها أو تعلم عنه.

وذكرت القناة كذلك أنّ فحوصات إثبات النسب قد تتسع لتشمل أربعة أبناء وبنتاً واحدة مسجَّلين في الأحوال المدنية كأبناء لها، ولديهم هويات وطنية، وستتحقق الجهات الأمنية فيما إن كان أحدهم هو نسيم حبتور.

وقال مراسل القناة إنّ تحقيقات الجهات الأمنية في القضية بدأت قبل أكثر من عشرة أشهر، أي قبل وقت طويل من ظهورها على وسائل الإعلام وتداول الناس للقضية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف أنّ الأشخاص الذين تورطت المرأة في اختطافهم أو إخفائهم لا زالوا يعيشون في منزلها، مشيراً إلى أنّ أحدهم اشترط على ذويه التنازل عن حقهم الخاصّ مقابل الذهاب معهم

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وتابع بأنّ والد أحد المخطوفين الموجود في الخارج سيصل للمملكة اليوم أو يوم السبت القادم لاستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالقضية.

والطفل اليمني نسيم حبتور يعود اصله الى محافظة شبوة .