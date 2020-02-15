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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الغرباني: الإصلاح مثل الحوثي لا تجدي معه غير القوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
قال الكاتب والمحلل السياسي، سياف الغرباني، إن الفترة المحددة لتنفيذ اتفاق الرياض انتهت قبل أن ينفذ الإخوان بندا واحدا.
وكتب الغرباني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": اتفاق الرياض لم ينجح حتى اللحظة بسبب الإصلاح، وليس أمام الانتقالي الجنوبي، غير خوض معركة عدن المؤجلة، في أبين وشبوة.
وأضاف الغرباني: الإخوان مثل الحوثيين، لا ينفع معهم إلا الدعس العسكري.
يشار إلى أن مليشيا الإصلاح تفتعل من حين لآخر معارك جانبية في المناطق المحررة لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.
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