شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الغرباني: الإصلاح مثل الحوثي لا تجدي معه غير القوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

قال الكاتب والمحلل السياسي، سياف الغرباني، إن الفترة المحددة لتنفيذ اتفاق الرياض انتهت قبل أن ينفذ الإخوان بندا واحدا.



Advertisements

وكتب الغرباني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": اتفاق الرياض لم ينجح حتى اللحظة بسبب الإصلاح، وليس أمام الانتقالي الجنوبي، غير خوض معركة عدن المؤجلة، في أبين وشبوة.

وأضاف الغرباني: الإخوان مثل الحوثيين، لا ينفع معهم إلا الدعس العسكري.

يشار إلى أن مليشيا الإصلاح تفتعل من حين لآخر معارك جانبية في المناطق المحررة لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.