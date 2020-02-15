شكرا لمتابعة خبر عن الانتقالي : يدخل على خط الحملة التي تستهدف المملكة العربية السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قائد لواء بارز يبلغ وزارة الدفاع بالانسحاب من قلب مأرب والتسليم للحوثيين.. والسبب صادم وغير متوقع ورد للتو : دقت طبول الحرب الباب الخليج .. عشرات البوارج الحربية الأمريكية تصل إلى بحر العرب وخليج عدن لأول مرة : قناة العربية تكشف معلومات هامة وعاجلة عن جنرال العاصمة صنعاء الجديد (صور وتفاصيل) المجلس الإنتقالي : يدعو للإستنفار ضد لمواجهة الشرعية وينسف إتفاق الرياض

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