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شاهد.. فيديو لميسي يحصد أكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال ساعتين بعد تحديه الناجح لصلاح

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. فيديو لميسي يحصد أكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال ساعتين بعد تحديه الناجح لصلاح

جذب الأرجنتيني ليونيل قائد الإسباني أنظار متابعيه عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام" اليوم الخميس، بعدما نشر مقطع فيديو ضمن إحدى الحملات الدعائية المشارك بها.

ونشر ميسي فيديو له أثناء تصويره لإعلان جديد لشركة مشروبات غازية، وقام الساحر الأرجنتيني باستخدام عبوتين من المشروب لمجاراة التحدي الذي قام به قبله بساعات المصري محمد صلاح، نجم الإنجليزي، المشارك أيضا في إعلان الشركة ذاتها.

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ونجح ميسي بالفعل في التحدي بتثبيته العبوتين فوق بعضهما بشكل مائل بطريقة تحتاج لكثير من الدقة، وشاهد الفيديو أكثر من 5 ملايين شخص خلال ساعتين فقط من نشره.

فيما شاهد مقطع التحدي الذي نشره صلاح (استخدم عبوتين وكرة) حوالي 2.7 مليون شخص خلال 21 ساعة.

يذكر أن ميسي وصلاح ظهرا في إعلان مشترك للشركة ذاتها في وقت سابق.

المصدر: وكالات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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