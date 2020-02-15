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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. فيديو لميسي يحصد أكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال ساعتين بعد تحديه الناجح لصلاح

جذب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني أنظار متابعيه عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام" اليوم الخميس، بعدما نشر مقطع فيديو ضمن إحدى الحملات الدعائية المشارك بها.

ونشر ميسي فيديو له أثناء تصويره لإعلان جديد لشركة مشروبات غازية، وقام الساحر الأرجنتيني باستخدام عبوتين من المشروب لمجاراة التحدي الذي قام به قبله بساعات المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، المشارك أيضا في إعلان الشركة ذاتها.

جديد اب برس :

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ونجح ميسي بالفعل في التحدي بتثبيته العبوتين فوق بعضهما بشكل مائل بطريقة تحتاج لكثير من الدقة، وشاهد الفيديو أكثر من 5 ملايين شخص خلال ساعتين فقط من نشره.

فيما شاهد مقطع التحدي الذي نشره صلاح (استخدم عبوتين وكرة) حوالي 2.7 مليون شخص خلال 21 ساعة.

يذكر أن ميسي وصلاح ظهرا في إعلان مشترك للشركة ذاتها في وقت سابق.

المصدر: وكالات