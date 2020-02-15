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عدن - ياسمين التهامي - يهدد بوقوع كارثة إنسانية على قارة بإكملها...حيوان ينتشر باليمن بشكلٍ مكثف وأمام أعين المواطنين..."شاهد"

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إنها لم تحصل سوى على 21 مليون دولار من قيمة المساعدات المطلوبة، منذ إطلاق المناشدة في 22 و23 يناير، والبالغة قيمتها 76 مليون دولار لمكافحة آفة الجراد غير المسبوقة التي تجتاح شرق أفريقيا وتهدد الأمن الغذائي لملايين المواطنين، الذين يعانون أصلا من أزمة غذائية حادّة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك لمنظمة الفاو ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في مقرّ الأمم المتحدة اليوم الاثنين، قال المشاركون إن إثيوبيا والصومال تواجهان أزمة هي الأكبر منذ ربع قرن، في حين لم تشهد كينيا أزمة مماثلة منذ 70 عاما.

جديد اب برس :

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