شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قرد يقتحم قسم الطالبات في جامعة حائل السعودية .. ويقوم بعمل صادم أرعب الجميع وكانت نهايته مفزعة .."فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لقرد يتجوّل داخل ممرات قسم الطالبات في جامعة حائل. واستغرب المغردون من تجول القرد بكل أريحية داخل المبني الجامعي، دون أن يمنعه أو يعترضه شيء. --------------------------------- شاهد ايضا : • شاهد : فتاة حسناء بالعشرينات من عمرها وضعت كاميرا مخفية في منزلها فاكتشفت مفاجأة صادمة لم تكن تتخيلها .."فيديو" • شاهد : قرد يقتحم قسم الطالبات في جامعة حائل السعودية .. ويقوم بعمل صادم أرعب الجميع وكانت نهايته مفزعة .."فيديو" • مضيفات جدد على الطيران السعودي يسحرن المسافرين باطلالة وجمال فريد من نوعه ..شاهد الصور Advertisements • إحمي نفسك من السرطان وأمراض القلب وضعف النظر ..هذه النبتة العجيبة التي تباع بـ ارخص الاسعار ويهملها الجميع تنهي معاناتك للأبد ..شاهد • بكل جراءة .. مذيعة MBC "لجين عمران" تهز الخليج بمقطع صادم ليس له مثيل .. طرب وغناء ورقص وأناقة وجمال يفوق الخيال وبدون عمليات تجميل ..شاهد • السعودية : شاهد فيديو جديد للحظة تفجير صرافة بالرياض وسرقة مليون ريال من داخلها • مذيعة جديدة على قناة MBC تخطف الأنظار وتثير جنون المتابعين بجمالها الساحر وجسمها الفريد .."صور" --------------------------------- من جانبها ردت الجامعة عبر متحدثها الرسمي في تصريحات إعلامية، مشيراً إلى أن الجامعة تتابع الأمر عبر إدارة الأمن الجامعي، للحفاظ على أمن الطالبات.

وأكد أنه من المستحيل التخلص من القرود عبر تسميمها أو بطريقة أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرد يقتحم قسم الطالبات في جامعة حائل السعودية .. ويقوم بعمل صادم أرعب الجميع وكانت نهايته مفزعة .."فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.