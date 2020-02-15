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عدن - ياسمين عبدالعظيم - --------------------------------- شاهد ايضا : • شاهد : فتاة حسناء بالعشرينات من عمرها وضعت كاميرا مخفية في منزلها فاكتشفت مفاجأة صادمة لم تكن تتخيلها .."فيديو" • شاهد : قرد يقتحم قسم الطالبات في جامعة حائل السعودية .. ويقوم بعمل صادم أرعب الجميع وكانت نهايته مفزعة .."فيديو" • مضيفات جدد على الطيران السعودي يسحرن المسافرين باطلالة وجمال فريد من نوعه ..شاهد الصور Advertisements • إحمي نفسك من السرطان وأمراض القلب وضعف النظر ..هذه النبتة العجيبة التي تباع بـ ارخص الاسعار ويهملها الجميع تنهي معاناتك للأبد ..شاهد • بكل جراءة .. مذيعة MBC "لجين عمران" تهز الخليج بمقطع صادم ليس له مثيل .. طرب وغناء ورقص وأناقة وجمال يفوق الخيال وبدون عمليات تجميل ..شاهد • السعودية : شاهد فيديو جديد للحظة تفجير صرافة بالرياض وسرقة مليون ريال من داخلها • مذيعة جديدة على قناة MBC تخطف الأنظار وتثير جنون المتابعين بجمالها الساحر وجسمها الفريد .."صور" --------------------------------- style="text-align:justify">كشفت مصادر محلية وعسكرية، عن آخر المستجدات للمعارك بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة الجوف(شمال شرق اليمن).

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ما الذي يحدث الان في مدينة الحزم بمحافظة الجوف ..شاهد صور تقطع الشك باليقين وتكشف حقيقة سقوطها بيد الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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