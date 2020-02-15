شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد صور تقطع الشك باليقين وتكشف حقيقة سيطرة الحوثيين على مدينة الحزم بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

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كشفت مصادر محلية وعسكرية، عن آخر المستجدات للمعارك بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة الجوف(شمال شرق اليمن).

وحسب المصادر، فإن الجيش الوطني وقبائل "دهم" تمكننت من التصدي لاعنف هجوم شنته مليشات الحوثي على "المحزمات" بمحافظة الجوف.

وذكرت المصادر، إن المواجهات بين الجيش والمليشيات استمرت المعارك لاكثر من 15ساعة متواصلة مخلفا عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.

وفي السياق، نفت مصادر عسكرية سقوط مدينة "الحزم" عاصمة محافظة الجوف بيد الحوثيين، وأكدت أن الجيش تمكن من التصدي للهجوم الحوثي الذي وصفته ب "الأعنف" خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت المصادر، أن ما يروج له الحوثيين عبر نشطائهم بالسيطرة على مديرية "الحزم" هدفها رفع المعنويات لمقاتلي الجماعة الذين تكبدوا خسائر كبيرة في مختلف الجبهات بالجوف.

وتواصل مليشيا الحوثيين التي تتحكم بالإتصالات من صنعاء قطع الاتصالات عن محافظة الجوف (شمال شرق اليمن) للأسبوع الرابع على التوالي.

وعزلت الجماعة المحافظة عن العالم في ظل هجمة شرسة تشنها المليشيات على المحافظة وتصاعد وتيرة المواجهات في أكثر من جبهة هناك.

وحسب المعلومات فإن مواجهات عنيفة تدور في منطقة العقبة شمال شرق الجوف وفي جبال المقاطع المحاذية لجبال يام جنوب مديرية الغيل غربي الجوف.

وتواصل مليشيا الحوثي هجومها العنيف على محافظة الجوف حيث تدور هناك معارك يومية منذ استيلاء الحوثيين على مساحات واسعة في جبهة نهم ووصولهم إلى مفرق الجوف وهو المثلث الذي يربط محافظات (صنعاء - الجوف - مارب).

وشن طيران التحالف العربي الخميس سلسلة غارات جوية على مواقع تجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري, إن طيران التحالف العربي استهدف مواقع وتجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي في جبهات المحزمات والغيل والعقبة.

وحسب المصدر, فقد أسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى حوثيين بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات والثكنات العسكرية.