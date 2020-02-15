 مضيفات جدد على الطيران السعودي يسحرن المسافرين باطلالة وجمال فريد من نوعه ..شاهد الصور

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت شركة الخطوط الجوية السعودية، اليوم الخميس، عن الزي الرسمي الجديد الذي سيرتديه طاقم المقصورة على متن طائراتها ابتداءً من هذا العام.

وبحسب موقع “بيزنس ترافلر”؛ فإن الزي الرسمي الجديد سوف يتم تعميمه على كافة خطوط الشركة قبل منتصف 2021، على أن يتم تعميمه على الطواقم الأرضية أيضًا.

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ويتميز الزي الجديد بظلال من اللون الأرجواني والبيج والذهبي والأزرق الملكي، مع لمسات أرابيسك مصنوعة من مزيج من الصوف والبوليسترين.

كما تم إعادة تصميم ملحقات الزي؛ التي تتضمن شارات الأسماء وأزرار الكفة والأحزمة والقبعات والدبابيس والأحذية وحقائب السفر.