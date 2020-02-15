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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست مصر ولا المغرب ولا السعودية ولا دول الخليج ..هذه هي الدولة العربية الاولى في العالم التي يتدفق اليها المهاجرين الا اليمنيين فانهم يهربون منها ويكرهون البقاء فيها

2020/02/15 الساعة 06:54 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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