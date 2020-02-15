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صنعاء - ياسمين الخيامي - مهدي المشاط ومحمد الحوثي يجن جنونهم ويعلنون حالة الطوارئ القصوى في صنعاء بعد ظهور "الأحمر" في المدينة واعتقال بالعشرات ..ومصادر تكشف ما الذي يحدث؟!

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