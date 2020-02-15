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صنعاء - ياسمين الخيامي - شيطان مرعب ومخيف له رأسين وليس راس واحد يقتحم هذه القرية الهادئة ..لن تصدق ماذا فعل بكل سكان القرية المساكين ( شاهد صورة الشيطان ذو الرأسين )

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