فلكي يمني يتوقع عودة الاجواء الى طبيعتها في هذا الموعد

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يزيد بن سلمان - شبوة - توقع فلكي يمني، بعودة الاجواء الى طبيعتها وتلاشي كتلة الغبار خلال الساعات القادمة.

وقال الفلكي محمد عياش، في بلاغ مقتضب، نشره على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني " أن تأثير الكُتلة الهوائية المُحمّلة بالغُبار، سيتلاشى تدريجياً عن المناطق المُتأثرة في اليمن، مع عودة الأجواء إلى طبيعتِها، إعتباراً من مطلع الإسبوع القادم.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، توقع، طقساً شتوياً بارداً على أجزاء من المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته، التي أطلع عليها " المشهد اليمني " بأن يسود طقس شتوي بارد على أجزاء من المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية، خاصة على محافظات "صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب والضالع وجبال لحج وأبين وصحاري شبوة وحضرموت" وذلك أثناء ساعات المساء والصباح الباكر.

وأشار إلى أنه من خلال المعطيات الرصدية والتنبؤية، تبين استمرار تأثر أجزاء واسعة من مناطق البلاد الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية بكتلة هوائية باردة وجافة.

ونبه المركز المواطنين، قاطني المحافظات الآنفة الذكر، خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة أثناء المساء والصباح الباكر.

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