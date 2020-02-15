شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول حكومي يحذر من سقوط محافظتي مأرب والجوف بيد مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - حذر مسؤول حكومي من سقوط محافظتي مأرب والجوف بيد مليشيا الحوثي خلال الساعات القادمة.
وقال عضو مجلس الشورى، علوي الباشا، في تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، رصدها " المشهد اليمني " مخاطبا الرئيس هادي بان محافظتي مأرب والجوف في خطر وقد تسقطا بيد الحوثي .
وتابع: حين تنقلب من مهاجم الى مدافع ويقترب الخطر من المدينة فانت في خطر مهما كانت النوابا والاستعدات، هذا مفهوم الحرب وليس مفهوم الحسابات السياسية، والرسالة لرئيس الجمهورية لاحتياطات وقائية عالية الاهمية نتطلع اليها ونلح عليها.
وكانت مصادر ميدانية بمحافظة الجوف، أكدت على أنه لا يوجد أي سيطرة لمليشيا الحوثي على مديرية الحزم عاصمة المحافظة كما تروج صفحات كاذبة ممولة من المليشيا، لانتصارات وهمية.
علوي الباشا بن زبع
✔
@alawialbasha
Replying to @yayaqma and 2 others
والجوف في خطر يا يحيى.. حين تنقلب من مهاجم الى مدافع ويقترب الخطر من المدينة فانت في خطر مهما كانت النوابا والاستعدات هذا مفهوم الحرب وليس مفهوم الحسابات السياسية.. والرسالة لرئيس الجمهورية حفظه الله لاحتياطات وقائية عالية الاهمية نتطلع اليها ونلح عليها وان شاءالله مايكون كل خير.
39
5:52 PM - Feb 13, 2020
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول حكومي يحذر من سقوط محافظتي مأرب والجوف بيد مليشيا الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.