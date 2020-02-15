شكرا لبحثكم عن خبر منظمة دولية تدعم توظيف نحو 2300 عائلة يمنية في 2019 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، أنها دعمت مايزيد عن 2300 عائلة يمنية عبر التوظيف خلال العام 2019.

وقالت المنظمة في تغريدة على حساب مكتبها في اليمن بموقع التدوين المصغر "تويتر"، أنه تم دعم ما يزيد قليلاً عن 2300 عائلة يمنية من خلال التوظيف في عام 2019، دون مزيد من التفاصيل .

وأضافت أن هذا الدعم "جزء من مشاريع الانتقال والانتعاش التي تقودها المنظمة الدولية للهجرة، بدعم من صندوق بناء السلام التابع للأمم المتحدة".

وفي تغريدة منفصلة،ذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة بأنها تعمل على دعم جميع أفراد المجتمعات في اليمن بما فيهم الأطفال المهاجرين والنازحين والمتضررين من الصراع بشكل عام.

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