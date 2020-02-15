عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس السيادي السوداني: وجودنا في اليمن مرهون بالحل السياسي

السبت 15 فبراير 2020

الخليج 365

قال رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن الوجود العسكري الحالي للخرطوم ضمن قوات التحالف العربي، هدفه إنهاء عدوان مليشيا الحوثي الإرهابية، في اليمن.



وأضاف أن بقاء القوات السودانية أو عودتها مرهون بما يمكن أن يتحقق واقعيا بشأن الحل السياسي، بما يحقق المصلحة من تشكيل التحالف العربي.

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وشدد، في تصريحات صحفية، على ضرورة توفير رؤية للحل السياسي، تمهيدا لتسوية الأزمة، وإعادة الهدوء لليمن.

وأشار إلى دعوات تبادل الأسرى السودانيين مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، قائلا: "قطعا طالما هناك أسرى سيتم العمل على استعادتهم".

وأكد أن بلاده تربطها علاقات جيدة مع دول الخليج، وكل المحيط الإقليمي، وهي تقوم على روابط مشتركة كثيرة، وتعززها المصالح.

ووصف علاقة السودان بالمملكة العربية السعودية بأنها ذات خصوصية واستراتيجية، كاشفا عن زيارة قريبة للرياض، تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز.