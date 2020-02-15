شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة اليمنية والحوثيين يتفقون على الاحتفال بعيد الحب وصرف المرتبات! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تساءل الآلاف من موظفي الدولة اليمنية والاكاديميين والعسكريين، حول ماذا لو اتفقت الحكومتان(الحكومة اليمنية المعترف بها، وحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها) على الاحتفال بعيد الحب، وصرفتا مرتبات موظفي الدولة اليمنية، المنقطعة منذ سبتمبر 2016، لحظة نقل وظائف البنك المركزي اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن من قبل الرئيس هادي.

واجتاحت عشرات المنشورات والتغريدات المطالبة بصرف الرواتب، والمعززة بخلفية حمراء، بمناسبة عيد الحب، كافة منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، بانتظار مفاجأة الحكومتين في عيد الحب الوحيدة التي تتمثل في صرف المرتبات.

وأحرمت الحكومة اليمنية المعترف بها، الآلاف من أساتذة الجامعات والصحة والنازحين والمتقاعدين من مرتباتهم للشهر الثالث على التوالي، بعد أن كانت انتظمت في صرفها منذ مطلع العام الماضي، بحجة قيام المليشيا باصدار قرار يمنع ويجرم تداول الطبعة النقدية الجديدة من العملة.

وارتفعت حالة السخط الشعبي في أوساط اليمنيين كافة ضد حكومتي الشرعية والمليشيا، المصرتين على تعذيب المواطنين في حقوقهم دون اكتراث.

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