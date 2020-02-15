نجل محافظ الحديدة يقتل مسؤول التجنيد في الساحل الغربي

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يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بمحافظة الحديدة، اليوم الجمعة، أن نجل محافظ المحافظة المعين من مليشيا الحوثي، محمد قحيم، أقدم على قتل مسؤول التجنيد بصفوف المليشيا في الساحل الغربي.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن الشاب المتحوث عبدالملك قحيم نجل محافظ الحديدة محمد قحيم قام بقتل مشرف حوثي، و مسؤول التجنيد في الساحل الغربي. وأشارت المصادر إلى أن نجل قحيم هو قائد مجموعة في الساحل وكان على خلاف مع المشرف.

ولفتت المصادر الى أن المليشيا وجدت المشرف وبشكل مفاجيء مقتولا، بالتزامن مع اختفاء نجل قحيم منذ أسبوع.

ونوهت المصادر بأن جماعة القتيل يطالبون بالثأر، والخلافات على أشدها بين المحافظ قحيم والمليشيا الحوثية.

وذكرت المصادر الى أن المحافظ قحيم حتى اللحظة لم يعثر على نجله ليتأكد ماهي أسباب القتل وهل فعلاً قام بقتل المشرف الحوثي أم لا؟.

وظهرت في الآونة الاخيرة خلافات حادة وعمليات تصفيات داخلية في صفوف الحوثيين.

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