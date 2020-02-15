شكرا لبحثكم عن خبر عجوز بعد 120 سنة ولا زال يمارس التجارة في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تناقل ناشطون صورة لأحد المعمرين في مدينة الحديدة وهو يجلس على باب دكانه منتظرا قدوم زبائنه. ونقل الناشطون بأن معاريف العجوز قدرون عمره ب 120 عاما ولا زال يمارس التجارة بشكل طبيعي. وأضافوا بأنه يعيش وحيدا بلا أسرة ولا أقارب، ويتخذ من محله التجاري سكنا له، كما أنه يواظب على فتح دكانه الكائن في مدينة الحديدة باكرا وبشكل يومي.

وبرغم أنه فقد حاسة السمع لكنه ما زال يرى ويتحرك ويبيع ويشتري ويعيش حياته بصورة عادي.

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