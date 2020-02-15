شكرا لبحثكم عن خبر محكمة بالكويت تصدر حكمها بحق مواطن يمني اتهم بتمويل داعش والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - برأت محكمة الجنايات في دولة الكويت مواطن يمني، بقضية دعم وتمويل تنظيم داعش الإرهابي في اليمن.

وقضت محكمة الجنايات الكويتية بإدانة شخص من غير محددى الجنسية (بدون) ونجله، وببراءة مواطن كويتى ويمنى، بقضية دعم وتمويل تنظيم داعش الإرهابى فى اليمن، وقضت الجنايات الكويتية بالحبس 5 سنوات مع وقف النفاذ بكفالة 1000 دينار كويتي للأول، وبالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ للثاني، مع تغريمهما 9000 دينار كويتي، وببراءة المتهمين الثالث والرابع.

يشار إلى أن المتهمين كانوا قد أحيلوا إلى المحاكمة، بعدما دلت تحريات الاجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الكويتية، على قيام الأول والثاني بجمع 9000 دينار كويتي وأدوية وغيرها من المستلزمات، لصالح تنظيم داعش الإرهابي الارهابي، وذلك بتبرع من الثالث، فيما قام الرابع بنقلها بواسطة سيارته من الكويت إلى اليمن.