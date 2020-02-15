شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو .. مناشدة وبكاء طالبة يمنية في الصين لإنقاذهم من ”كورونا” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تستمر أزمة الطلاب اليمنيين العالقين في مدينة ووهان الصينية، منذ انتشار أزمة فيروس كورونا، والبالغ عددهم 180 طالبا.

خلال الساعات الماضية ناشدت طالبة يمنية تدعى إيمان العواضي، في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، وهي تبكي بحرقة وتناشد الحكومة إجلاءها وزملاءها، خاصة بعد مناشدات عديدة قالت إنها لم تلق أي اهتمام من الحكومة اليمنية.

وأشارت إلى أن الطلبة العالقين يناشدون منذ حوالي شهر السفارة اليمنية والحكومة؛ لإنقاذهم من الموت، دون جدوى، رغم أن جميع الدول أجلت رعاياها.

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وقالت إن السلطات اليمنية ردت على مناشداتهم بأن ”الوضع سيتحسن“، رغم تزايد عدد حالات الإصابة بشكل يومي، متابعة: ”الوضع خطير ولا أحد يشعر بينا ولا بمعاناتنا“.

وكانت الحكومة اليمنية صرفت مبالغ مالية تصل إلى ألف دولار لكل طالب في مدينة ووهان الصينية.