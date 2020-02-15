شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الأوقاف ترد على محافظ المهرة .. وتوجه تحذير للمواطنين بخصوص الحج لهذا العام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استنكرت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، الاتهامات التي وجهها محافظ محافظة المهرة راجح باكريت، حول ما وصفه بظلم وزير الاوقاف لـ المهرة فيما يخص حصتها من الحجاج هذا العام .

وقالت الوزارة في بلاغ صحفي لها، اطلع عليه "المشهد اليمني": أن الوزارة تستغرب صدور مثل هذه التصريحات من شخص بحجم محافظة محافظة، مؤكدة أن تلك الاتهامات عارية من الصحة، وأن الوزارة لا تعمل بمبدأ المحاصصة والنسب في توزيع مقاعد الحج، بل يتم منح حصة اليمن للجميع، بدون تحديد نسب لكل محافظة، كون الحج لمن استطاع إليه سبيلا.

وأضافت الوزارة، أن بعض الوكالات أرادت إثارة الرأي العام، بعد أن فشلت في الحصول على الموافقة في التوفيض، نظراً لعدم تأهله لذلك.

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وكان محافظ المهرة راجح باكريت، قال في سلسلة تغريدات على تويتر: "فوجئنا بل وصدمنا كثيراً، بقرار وزير الاوقاف والإرشاد الأخ أحمد عطية، القاضي بمنح #المهرة عدد«50»تأشيرة من إجمالي تأشيرات الحج الممنوحة لليمن والبالغة «25000» تأشيرة .لا ندري ماهي المعايير التي استند اليها معاليه لاتخاذ هكذا قرار ظالم وكأن #المهرة مديرية وليست محافظة قائمة بذاتها.

وتابع بالقول :" نناشد فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي، بسرعة التوجيه بإنصاف #المهرة وأهلها، ووضع حد لعمليات الاقصاء والتهميش التي لا يزال يمارسها بعض الوزراء بحقها، وبشكل متعمد ومستفز لا يحتمل السكوت .. قرار وزير الاوقاف بشأن حصة #المهرة من تأشيرات الحج إنموذجا.

وحذرت وزارة الأوقاف والإرشاد، الإخوة المواطنين من التعامل مع السماسرة والوكالات الوهمية، وغير المعتمدة، حيث سيبداء التسجيل لموسم الحجم لهذا العام من اليوم الموافق 14 فبراير 2020.