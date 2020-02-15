شكرا لقرائتكم خبر عن "الله أكبر أبكت المصلين".. معجزة في أحد مساجد السعودية أثناء صلاة الجمعة ، بعد أن أنعم الله على مواطن سعودي بمفاجئة سارة على صبره طيلة 55 عامًا.(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد أحد المساجد في السعودية معجزة، وهزَّت كلمة "الله أكبر" المصلين أثناء خطبة صلاة الجمعة، بعد أن أنعم الله على مواطن سعودي بمفاجئة سارة على صبره طيلة 55 عامًا.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية على حسابها في موقع "تويتر"؛ تقريرًا مصورًا عن مواطن ظل لمدة 55 عامًا يعاني من فقدان النطق والسمع، إلا أن الله أنعم عليه بالسمع والنطق.

وروى المواطن جمال الشهري الذي كان يطلق عليه زملاؤه في العمل "الموظف الصامت" تفاصيل الواقعة التي يصفها البعض بالمعجزة، بقوله: "الله أكبر كانت أول ما سمعته".

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وأضاف "الشهري": "بدأت أسمع شوي وأردد وراء الإمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.. بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله رب العالمين.. الرحمن الرحيم.. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، إلى أن وصل إلى قوله (ولا الضالين)".

وختم المواطن السعودي حديثه، بأن "الإمام سلم وسلمت معه.. فتح الله علي وأنطقني.. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله".

جدير بالذكر أن "الشهري" فقد السمع والنطق جراء ارتفاع الحرارة في طفولته، وأمام ذلك اعتاد رؤساؤه وزملاؤه في العمل على لفت انتباهه من خلال مصباح ضوئي.

