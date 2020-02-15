شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك عسكري مفاجئ يجمع القوات السعودية والباكستانية ..ما الذي سيحدث بمنطقة الخليج العربي؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت قوات عسكرية سعودية وباكستانية تحركات مشتركة ومفاجئة تحت شعار "الصمصام 7" الخميس، بمنطقة الخليج العربي وتحديدا داخل الأراضي السعودية.



تأتي التحركات العسكرية المفاجئة في ظل توتر الأجواء السياسية بالمنطقة العربية وتصاعد التهديدات بين إيران وأمريكا، بجانب تردي الأوضاع الأمنية في العراق وليبيا وسوريا ولبنان.

وانطلقت اليوم فعاليات تمرين مشترك بين القوات البرية الملكية السعودية ووحدات من القوات الخاصة بالجيش الباكستاني, بحضور قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني، وعدد من ضباط الجانبين السعودي والباكستاني، وذلك بميدان شمال (2) بمحافظة حفر الباطن، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

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وأوضح قائد تمرين "الصمصام 7" اللواء الركن منصور بن عبدالله القرني، أن التمرين امتداد لسلسلة من التمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية وقوات جمهورية باكستان الإسلامية، كما يأتي ضمن الخطط التدريبية المعدة لتطوير ورفع مستوى الكفاءة لدى القوات العسكرية.

وأضاف اللواء القرني أن التمربين يشارك فيه وحدة من مجموعة لواء الملك فهد السادس في التمرين التي اكتسبت خبرة من خلال مشاركتها في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" بقطاع نجران (2)، وسرية من القوات الباكستانية التي تتمتع بخبرة في مجال الحرب غير النظامية وذلك لرفع الكفاءة القتالية للضباط والأفراد على أساليب القتال في بيئات متنوعة ومختلفة.

فيما أكد أحد الضباط المشاركين من الجانب الباكستاني أن هذه المشاركة تهدف إلى تعزيز الخبرات بين القوات المشتركة, في ظل حديث البعض عن توتر مؤقت في علاقة البلدين عقب مشاركة باكستان في القمة الإسلامية في ماليزيا.

