شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالفيديو : شاهد أسد يقترب من حبيبته "اللبوة" وهي نائمة على ظهرها.. ويمارس رغبته أمام الزوار .. وعندما استيقظت كانت الصدمة! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قام أسد في حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا، بالتهجم على لبوة وعضها عندما كانت نائمة، الأمر الذي لفت انتباه الزائرين وقاموا بتوثيق الحدث.

وقال جوشوا لونكوشو، والذي يعمل مرشدا في الحديقة:

---------------------------------

شاهد ايضا :

• إحمي نفسك من السرطان وأمراض القلب وضعف النظر ..هذه النبتة العجيبة التي تباع بـ ارخص الاسعار ويهملها الجميع تنهي معاناتك للأبد ..شاهد

• بكل جراءة .. مذيعة MBC "لجين عمران" تهز الخليج بمقطع صادم ليس له مثيل .. طرب وغناء ورقص وأناقة وجمال يفوق الخيال وبدون عمليات تجميل ..شاهد

• السعودية : شاهد فيديو جديد للحظة تفجير صرافة بالرياض وسرقة مليون ريال من داخلها

Advertisements

• مذيعة جديدة على قناة MBC تخطف الأنظار وتثير جنون المتابعين بجمالها الساحر وجسمها الفريد .."صور"

• بعد عام ونصف على الزواج .. سعودية إكتشفت إنها تمارس الحرام مع زوجها

---------------------------------

"في البداية، لم أستطع تخيل أن الأسد سوف يتصرف بهذه الطريقة، حيث اقترب من اللبوة ببطء وهدوء شديد كي لا يوقظها، وحينها أخبرت ضيوفي الآن سوف نرى شيئًا مثيرًا للاهتمام".

وتابع بقوله: "عندما اقترب الأسد من اللبؤة، قام بعضها وفر هاربا، لأنها استيقظت على الفور واستعدت للهجوم على الفاعل".

واعرب للونكوشو عن استغرابه لهذا التصرف، وقال: "لقد عملت مرشدًا لمدة ثماني سنوات، لكنني لأول مرة أصادف شيئًا مشابهًا".

ويقع منتزه كروجر الوطني في شمال شرق جنوب أفريقيا. ويتضمن حوالي 1.5 ألف أسد، و 12 ألف من فيل، و2.5 ألف جاموس، ونحو ألف نمر و 5 آلاف وحيد القرن.

وفي 22 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، ورد أنه في حديقة الحيوان في مدينة إنديانابوليس الأمريكية، خنقت لبوة أسدا دون سبب واضح، حيث أمستكته من رقبته ولم تفلته إلا بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة.