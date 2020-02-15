شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بكل جراءة .. مذيعة MBC "لجين عمران" تهز الخليج بمقطع صادم ليس له مثيل .. طرب وغناء ورقص وأناقة وجمال يفوق الخيال وبدون عمليات تجميل ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعاد عدد من الحسابات المشهورة على “إنستغرام” نشر مقطع فيديو للفنانة المغربية أسماء الأزرق، والتي لفتت أنظار العديد من المتابعين بسبب الشبه الكبير جداً بينها وبين الإعلامية السعودية “لجين عمران”.

---------------------------------

شاهد ايضا :

• إحمي نفسك من السرطان وأمراض القلب وضعف النظر ..هذه النبتة العجيبة التي تباع بـ ارخص الاسعار ويهملها الجميع تنهي معاناتك للأبد ..شاهد

• بكل جراءة .. مذيعة MBC "لجين عمران" تهز الخليج بمقطع صادم ليس له مثيل .. طرب وغناء ورقص وأناقة وجمال يفوق الخيال وبدون عمليات تجميل ..شاهد

Advertisements

• السعودية : شاهد فيديو جديد للحظة تفجير صرافة بالرياض وسرقة مليون ريال من داخلها

• مذيعة جديدة على قناة MBC تخطف الأنظار وتثير جنون المتابعين بجمالها الساحر وجسمها الفريد .."صور"

• بعد عام ونصف على الزواج .. سعودية إكتشفت إنها تمارس الحرام مع زوجها

---------------------------------

وعلق أحد المتابعين بقوله: “هذه ليست نسخة من لجين، وإنما لجين نسخه منها لأن لجين عمليات تجميل وهذه جمالها طبيعي”، بينما علق آخر: “عن جد نسخة من لجين العمران”.

وتحدثت “الأزرق” في المقطع المنشور عن طفولتها، وكيف تعلمت تجويد القرآن وهي ابنة سبع سنين، وأيام الدراسة، واحترافها الغناء.