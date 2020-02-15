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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد.. معركة شرسة بين قرد وثعبان ضخم .. شاهد كيف كانت النهاية المرعبة (فيديو صادم)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لثعبان ضخم في تايلاند ينقض على قرد ويلتف حوله.

وهبت باقي القرود للدفاع عن صديقها، وحاولت ضرب الثعبان ليترك القرد، لكن دون جدوى.

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و رغم تواجد أحد الأشخاص بعصى كان يحاول إبعاد الثعبان عن القرد، إلا أن الثعبان دافع عن فريسته بقوة وحصل على وجبته في النهاية.