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صنعاء - ياسمين الخيامي - مؤذن الحرم المكي يباغت مليار مسلم ويقطع الأذان ويغادر بشكل مفاجئ..وعند سؤال المؤذن لماذا فعل ذلك كانت الاجابة الصادمة التي احزنت الجميع (فيديو)

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