شكرا لمتابعة خبر عن ولي عهد ابو ظبي يتجاوز الخط الأحمر ويباغت الجميع بعمل جريء وغير متوقع أثار جنون تركيا كلها وصعق الرئيس التركي اردوغان ..شاهد ردة فعل اردوغان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ولي عهد ابو ظبي يتجاوز الخط الأحمر ويباغت الجميع بعمل جريء وغير متوقع أثار جنون تركيا كلها وصعق الرئيس التركي اردوغان ..شاهد ردة فعل اردوغان

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