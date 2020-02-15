شكرا لمتابعة خبر عن ليست قطر..دولة خليجية تباغت كل دول التحالف وتصدر البيان رقم ( 1 ) الذي اثار جنون السعودية والامارات لكنه أثلج صدور كل اليمنيين داخل اليمن وخارجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست قطر..دولة خليجية تباغت كل دول التحالف وتصدر البيان رقم ( 1 ) الذي اثار جنون السعودية والامارات لكنه أثلج صدور كل اليمنيين داخل اليمن وخارجها

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