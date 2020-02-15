أعلنت شركة تيليمن الجمعة عن عودة الوصلات الدولية للإنترنت التي تربط اليمن عبر الكابل البحري فالكون وعودة خدمة الإنترنت بصورة شبه طبيعية.



وقالت في بيان لها " تم الانتهاء من عملية إصلاح الكابل البحري فالكون في الساعة العاشرة مساءً يوم الخميس الموافق 13/2/2020 بعد متابعة الشركة المالكة للكابل البحري فالكون من أجل الإسراع في عملية الإصلاح".



وكانت خدمة الإنترنت عادت الخميس الماضي بعد انقطاع لأكثر من شهر، تسببت في تعطيل كثير من الخدمات وشلل في الحياة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تيليمن تعلن عودة خدمة الإنترنت بصورة شبة طبيعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.