شكرا لبحثكم عن خبر وفاة 3 أطفال يمنيين في العاصمة الرياض من بيت الباشا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - لقي ثلاثة أطفال يمنيين من بيت الباشا في عمر الزهور حتفهم في العاصمة السعودية الرياض يوم أمس.
وقالت مصادر مقربة من أسرة الضحايا أن أسباب الوفاة ناتج عن حريق تسببت به دفاية.
ولم يذكر أحد أسماء الأولاد لكن المصادر أكدت أنهم أبناء المغترب مصطفى عبدالرقيب باشا من أبناء محافظة تعز.
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