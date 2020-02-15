شكرا لبحثكم عن خبر صورة تعكس حال الصحة في محافظة إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر ناشطون صورة لإحدى السيارات التابعة لمكتب الصحة في محافظة إب وقد بدا عليها أثار الإهمال.

السيارة تقف أمام أحد الورش الهندسية وقد تكدس فوقها الغبار ولا أحد من الجهات الحكومية حاول إعادتها.

الناشطون ناشدوا مكتب الصحة أخذ السيارة لأن هناك من يحاول نهبها، وعبروا في نفس الوقت عن استيائهم من كل هذا الإهمال.

كما حذروا من أن صاحب الورشة غير مسؤول عليها بعد اليوم وأنه متسامح بكل الذي قام بإصلاحه المهم ألا يتركوها عرضة للخراب، وأن هناك تخوف من أن تجرفها سيول الأمطار في قادم الأيام.