- 1/2
- 2/2
شكرا لبحثكم عن خبر صورة تعكس حال الصحة في محافظة إب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نشر ناشطون صورة لإحدى السيارات التابعة لمكتب الصحة في محافظة إب وقد بدا عليها أثار الإهمال.
السيارة تقف أمام أحد الورش الهندسية وقد تكدس فوقها الغبار ولا أحد من الجهات الحكومية حاول إعادتها.
الناشطون ناشدوا مكتب الصحة أخذ السيارة لأن هناك من يحاول نهبها، وعبروا في نفس الوقت عن استيائهم من كل هذا الإهمال.
كما حذروا من أن صاحب الورشة غير مسؤول عليها بعد اليوم وأنه متسامح بكل الذي قام بإصلاحه المهم ألا يتركوها عرضة للخراب، وأن هناك تخوف من أن تجرفها سيول الأمطار في قادم الأيام.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة تعكس حال الصحة في محافظة إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.