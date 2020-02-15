شكرا لبحثكم عن خبر محافظ المهره: صدمنا بعدد تأشيرات الحج لمحافظة المهرةمن قبل وزارة الأوقاف وكأننا مديرية وليست محافظة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عبر محافظ محافظة المهرة عن استيائه ازاء قيام وزير الاوقاف بمنح محافظة المهرة ٥٠ تاشيرة للحج. وقال المحافظ راجح باكريت:فوجئنا بل وصدمنا كثيرا بقرار وزير الاوقاف والارشاد الاخ احمد عطية. واضاف:القاضي بمنح المهرة عدد 50 تاشيرة من اجمالي تاشيرات الحج الممنوحة لليمن والبالغة 25 الف تاشيرة.

واختتم:لاندري ماهي المعايير التي استند اليها معاليه لاتخاذ هكذا قرار ظالم وكان المهرة مديرية وليست محافظة قائمة بذاتها.

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