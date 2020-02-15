شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الأوقاف والإرشاد توضح حقيقة ما أثير حول توزيع حصص ”الحج” بين المحافظات .. وتحذر المواطنين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أستنكرت وزارة الأوقاف والأرشاد اليمنية الاتهامات التي وجهها محافظ محافظة المهرة راجح باكريت للوزير أحمد عطية، بشأن التلاعب في توزيع عدد التأشيرات الخاصة بالحج بين المحافظات اليمنية.

وقالت الوزراة في بيان لها، إنها تفاجأت بجملة من الاتهامات والكلام المرسل من قبل بعض المواقع المشبوهة ، تلاها تغريدات للأخ راجح باكريت محافظ محافظة المهرة عبر حسابه في تويتر ضد معالي وزير الأوقاف والارشاد حول توزيع حصص الحج الرسمية.

وعبرت الوزراة عن استغرابها من هذا التصريحات التي تأتي من قبل مسؤول بحجم محافظ محافظة والذي كان يجدر به قبل اللجوء للنشر التواصل بالوزارة أو بالوزير للتأكد من صحة المعلومات.

وأوضحت الوزراة في بيان لها، أن نظام الحج والعمرة والمعمول به في الجمهورية اليمنية منذ العام 2000 م وبموجب القرارات الجمهورية لايخضع للتقسيمات الادارية والسياسية بل يقوم بتخويل الوكالات السياحية التجارية والمتواجدة في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية بعرض برامج الحج المعتمدة من الوزارة لعموم المواطنين في السوق دون حصص محددة لمحافظة أو مديرية كون أداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا وبحسب المقدرة ..

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ودعت الوزرة الجميع إلى عدم الانزلاق بهذا الشكل دون تثبت والقيام بدور المدافع عن السماسرة والمبتزين والذين تتعامل معهم الوزارة قضائياً وبحسم في الوقت الراهن.

وحذرت الأوقاف والارشاد المواطنين مع بدء تسجيل الحجاج لموسم حج 1441 هـ والذي سيبدأ يومنا هذا الجمعة 14/02/2020 من التعامل مع السماسرة والوكالات الوهمية وغير المعتمدة .