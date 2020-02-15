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الحوثيون يعترفون بسرقة المساعدات وابتزاز المنظمات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثيون يعترفون بسرقة المساعدات وابتزاز المنظمات

السبت 15 فبراير 2020

الحوثيون يعترفون بسرقة المساعدات وابتزاز المنظمات

الخليج 365

اعترفت حكومة الحوثي غير المعترف بها، بسرقة مخازن برنامج الغذاء العالمي في محافظة حجة .

 

جاء ذلك في رسالة وجهتها حكومة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، إلى الممثلة المقيمة للأمم المتحدة، ليزا غراندي, قالت فيها إنها أعادت 120 طنا من مساعدات نهبتها من برنامج الغذاء العالمي في حجة .

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وكانت مصادر أفادت في تصريحات، بأن مليشيا الحوثي نهبت ثلاثة آلاف كيس قمح وعدس من مخازن برنامج الغذاء العالمي في مديرية عبس بمحافظة حجة، بحمولة بلغت 150 طنا من المساعدات الإنسانية .

 

وأكدت المصادر نفسها، أن ما أعلنه الحوثيين عن إعادة 120 طنا، ينافي الحقيقة، موضحة أن المليشيا أعادت 80 طنا فقط من المساعدات المسروقة .

 

كشفت رسالة الحوثيين عن إلغاء الجبايات التي أقرها ما يسمى المجلس الأعلى لتنسيق وإدارة المساعدات والشؤون الإنسانية، والتي قدرها بـ 2 % عن كل مشروع تعتزم المنظمات الإنسانية تنفيذه في اليمن.

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