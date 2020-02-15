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الإمارات تدعم أهالي الخوخة بخيام متكاملة لمواجهة الأمطار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإمارات تدعم أهالي الخوخة بخيام متكاملة لمواجهة الأمطار

السبت 15 فبراير 2020

الإمارات تدعم أهالي الخوخة بخيام متكاملة لمواجهة الأمطار

الخليج 365

قدمت دولة الإمارات من خلال ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر، 30 خيمة متكاملة لأهالي منطقة الجحيبر في مديرية الخوخة، وذلك ضمن برنامج الاستجابات الطارئة للهيئة في الساحل الغربي اليمني.

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ويأتي ذلك بعد أن تعرضت منازل الأهالي في منطقة الجحيبر بمديرية الخوخة للتهالك والتساقط بسبب الأمطار والرياح الساحلية، نظرا لأنها مبنية من القش.

 

وكان الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإمارات، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أكد أن الهيئة ستواصل مبادراتها التنموية وأعمالها الإغاثية في المحافظات اليمنية كافة بعد عودة القوات المسلحة الإماراتية من اليمن.

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